Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Ladendiebstahl - Hochwertige Handys gestohlen

Schwerte (ots)

‎Am gestrigen Montag (25.03.2019) haben zwei jugendliche Mädchen gegen 17.45 Uhr einen Mobilfunkshop in der Hüsingstraße betreten. Nachdem Sie sich einige Zeit in dem Laden umgesehen haben, entriss jede der Beiden zwei hochwertige Mobiltelefone, die mit einem Kabel gesichert waren vom Ausstellungstisch. Anschließend flüchteten sie aus dem Laden in zunächst unbekannte Richtung. Bei der Flucht verlor eines der Mädchen eins der entwendeten Handys, welches auf der Hüsingstraße gefunden wurde. Durch einen bisher unbekannten Zeugen wurde dem Geschädigten später mitgeteilt, dass er kurz nach der Tatzeit zwei Mädchen im Alter von 15 bis 16 Jahren in ein in der Brückstraße wartendes Auto hat steigen sehen. Ob dieses die Täterinnen waren, ist noch unklar. Das eventuelle Alter der beiden Mädchen ist die einzige Beschreibung, auch zu dem wartenden Fahrzeug sind keine weiteren Einzelheiten bekannt. Wer hat den Vorfall bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

