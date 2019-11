Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg am 10.11.19

Diebstahl einer Tasche mit Inhalt / In einem Bad Harzburger Schwimmbad wurde am 09.11.19 in der Zeit von 19.30 bis 20.05 Uhr von der Taschenablage im Saunabereich eine Tasche mit Inhalt entwendet. Nach Angaben des 33-jährigen Geschädigten aus Wolfenbüttel befanden sich ein Smartphone Apple und diverse Handtücher in der Tasche. Die Schadenshöhe wurde mit ca. 290, -- EUR angegeben.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz / Bei einer Personenkontrolle am 09.11.19, um 16.30 Uhr, in der Nähe des Bad Harzburger Bahnhofs, fanden die eingesetzten Beamten bei einem 29-jährigen Vienenburger Betäubungsmittel in Form Crystal Meth sowie Zubehör zu dessen Konsum. Die Droge und das Zubehör wurden beschlagnahmt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

I.A. Hertrampf, PHK

