Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Wechsel in der Polizeistation Jemgum - Thomas Sap wird Nachfolger von Heinz-Peter Wiedenstried ++

PI Leer/Emden (ots)

Jemgum - Die Polizeistation Jemgum hat einen Nachfolger. Mit Wirkung zum 04.05.2020 wird Polizeioberkommissar Thomas Sap die Nachfolge von Polizeioberkommissar Heinz-Peter Wiedenstried antreten. Am 23.04.2020 wurde Herr Wiedenstried mit dem Erreichen der Pensionierung zum Ablauf des Monats Mai von dem Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Leer/Emden, Kriminalhauptkommissar Stefan Voogd, und dem Leiter der Polizeistation Weener, Polizeihauptkommissar Ralf Hickmann, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Heinz-Peter Wiedenstried, der selbst in Jemgum wohnhaft ist, war seit 21 Jahren in der Polizeistation Jemgum tätig. Seine Aufgaben hat er immer mit hohem Eifer bewältigt und war stets ein zuverlässiger Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger. Mit Thomas Sap folgt nun ein gebürtiger Jemgumer. Der Oberkommissar war zuletzt in der Polizeistation Weener tätig. Ralf Hickmann freut sich über die Neubesetzung: "Mit Heinz-Peter Wiedenstried geht nun ein erfahrener Kollege mit fachlichen und menschlichen Kompetenzen, aber mit Thomas Sap haben wir einen sehr guten Nachfolger für die Polizeistation Jemgum gewonnen. Ich bin davon überzeugt, dass der Wechsel zwischen Heinz-Peter Wiedenstried und Thomas Sap reibungslos stattfinden wird. Ich wünsche beiden Kollegen auf ihren unterschiedlichen Lebenswegen viel Erfolg."

Jemgums Bürgermeister Hans-Peter Heikens war ebenfalls bei der Übergabe mit anwesend und begrüßt die Neubesetzung der Polizeistation Jemgum: "Ich bin dankbar, dass die Polizeistation Jemgum direkt einen Nachfolger bekommt. Die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und der Polizei war in der Vergangenheit hervorragend und ich bin mir sehr sicher, dass es auch zukünftig so sein wird. Auf diese erfolgreiche Zusammenarbeit mit kurzen Wegen zueinander freue ich mich bereits jetzt."

Auch Thomas Sap freut sich über seine neue Aufgabe: "In meinen 37 Dienstjahren freue ich mich über diese neue Herausforderung. Da ich selbst gebürtiger Jemgumer bin, kenne ich die Gemeinde gut und bin zuversichtlich, dass mir der Start in der Polizeistation Jemgum gelingen wird."

