Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.04.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Werkzeug aus Pkw entwendet ++ Trunkenheit im Straßenverkehr ++ Verkehrsunfallflucht ++

Rhauderfehn - Werkzeug aus Pkw entwendet

Rhauderfehn - In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag schlug ein bislang unbekannter Täter beide Seitenscheiben eines VW, Pritschenwagens ein und entwendete hieraus einen Druckluftschleifer. Weiterhin wurde die Frontscheibe des Pritschenwagens demontiert und entwendet. Die Tat ereignete sich vor einer Lagerhalle in einem Gewerbegebiet in der Straße "Schaftrift". Der Schaden wird auf einen oberen dreistelligen Wert geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Uplengen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Uplengen - Am gestrigen Abend, gegen 23:20 Uhr, kontrollierte die Polizei einen VW Passat auf einem Tankstellengelände in der Rudolf-Diesel-Straße. Die Beamten beobachteten, wie der Fahrer des VW beim zügigen Einparken gegen einen dortigen Bordstein fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrer aus Polen unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Der Fahrer wurde der Dienststelle zugeführt, um eine Blutentnahme durchführen zu lassen. Weiterhin konnte der 22-Jährige bei der Kontrolle keinen Führerschein vorweisen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Bereits am 18.04.2020 kam es in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein blauer Audi, A3 durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Der A3 war zum Unfallzeitpunkt in der Graf-Enno-Straße vor einem Mehrparteienhaus geparkt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

