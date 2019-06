Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190611.4 Itzehoe: Frau beschädigt Streifenwagen und leistet Widerstand

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat eine Itzehoerin während eines Einsatzes einen Streifenwagen mit einem Glas beworfen und bei ihrer darauffolgenden Ingewahrsamnahme erheblichen Widerstand geleistet.

Gegen 03.45 Uhr waren Beamte an einer Bar im Holzkamp eingesetzt. Im Zuge dessen nahmen die Polizisten einen Mann in Gewahrsam. Als der Abtransport dieser Person erfolgen sollte, zerschmetterte eine vor Ort Anwesende ein Glas am Streifenwagen und beschädigte diesen hierdurch. Weitere hinzugekommene Einsatzkräfte wollten die davonlaufende 23-Jährige stellen, um ihre Personalien zu erfragen. Nur ein Zugreifen konnte die Frau stoppen. Sie wehrte sich heftig, trat um sich und versuchte, die Polizisten zu bespucken. Letztlich legten die Beamten der Itzehoerin Handfesseln an, setzten ihr eine Spuckhaube auf und brachten sie auf das Itzehoer Polizeirevier. Ein hier von der Widerständlerin absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,45 Promille - vermutlich hatte die Frau zudem Drogen zu sich genommen. Die Ordnungshüter ordneten daher die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten Strafanzeigen, unter anderem wegen der Sachbeschädigung und wegen des Widerstandes. Nach ein paar Stunden in einer Zelle kam die Beschuldigte wieder auf freien Fuß.

Merle Neufeld

