Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190611.2 Lägerdorf: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

Lägerdorf (ots)

Dank des Hinweises mehrerer Verkehrsteilnehmer ist es der Polizei gestern gelungen, die Trunkenheits- und Drogenfahrt eines Mannes auf der Autobahn 23 in Lägerdorf zu beenden. Der Beschuldigte musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Nach 17.00 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe von Menschen ein, die die auffällige Fahrweise eines Mannes mit seinem Volkswagen auf der A 23 aus Richtung Heide kommend beschrieben. Der Verdächtige lenkte seinen Wagen in starken Schlangenlinien und nahm drastische Geschwindigkeitswechsel vor. An der Autobahnausfahrt Lägerdorf gelang es einer Streife schließlich, den Fox zu stoppen und den Insassen zu kontrollieren. Der 20-Jährige roch leicht nach Alkohol und wies Merkmale auf, die auf den vorangegangenen Konsum von Drogen hindeuteten. Ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 0,94 Promille, der Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten ordneten darauf die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des Heiders. Der muss sich nun wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Alkohol- und Drogeneinfluss verantworten.

Merle Neufeld

