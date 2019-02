Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Unfallflucht - geparktes Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

STADTKREIS FREIBURG

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, bei der ein am Fahrbahnrand in der Fehrenbachallee geparkter silberner Opel durch ein unbekanntes Fahrzeug bei der Vorbeifahrt beschädigt wurde. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwochmorgen (06.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (06.15 Uhr) und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst Freiburg unter Telefon 0761/882-3100.

