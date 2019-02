Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Kollnau: Übelriechende Substanz legt Schulbetrieb lahm - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Bislang Unbekannte verteilten am frühen Donnerstagmorgen (21. Februar) an der Realschule Kollnau, im Bereich des Eingangs an der Elzacher Straße, eine stark unangenehm riechende Substanz. Der Gestank war so stark, dass einige Schulklassen durch den Schulleiter vom Unterricht befreit wurden.

Die Feuerwehr Kollnau wurde zur Substanzbestimmung und Beseitigung des unbekannten Stoffes verständigt. Zwischenzeitlich steht fest, dass es sich um Buttersäure handelt, welche gerne in sogenannten "Stinkbomben" ihren Einsatz findet.

Verletzt wurde niemand. Eine konkrete Gesundheitsgefährdung konnte ausgeschlossen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie geht derzeit von einem üblen Scherz aus, der dennoch als "Gemeinschädliche Sachbeschädigung und Verdacht der Körperverletzung" als strafbares Handeln eingestuft wird.

Daher suchen die Beamten auch Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder etwas über die Hintergründe der Tat weiß, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Waldkirch, Telefon 07681/4074-0 zu melden.

