Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Ladendieb stößt auf der Flucht mit Fußgänger zusammen - Ladendetektiv kann ihn festhalten

Freiburg (ots)

Ein Ladendieb, auf der Flucht vor einem Detektiv, ist am Mittwochmorgen in Bad Säckingen mit einem Fußgänger zusammengestoßen. Dabei verlor er das gestohlene Parfum. Kurz vor 09:00 Uhr war der 31-jährige dem Detektiv in einem Drogeriemarkt aufgefallen, wie er Parfum einsteckte und ohne zu bezahlen die Kasse passierte. Der Detektiv nahm die Verfolgung, was vom Dieb bemerkt wurde. Dieser rannte los und prallte nach ca. 20 Metern mit einem Fußgänger zusammen. Dabei verlor er das Diebesgut. Er flüchtete dann weiter, konnte aber in der Hauensteinstraße vom Detektiv gestellt werden. Der Mann wurde der Polizei übergeben. Das gestohlene Parfum brachte der Fußgänger dem geschädigten Drogeriemarkt zurück.

