Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Einbruch in Gaststätte - Spielautomaten aufgebrochen

Freiburg (ots)

Den Ruhetag am Dienstag haben Unbekannte genutzt, um in eine Gaststätte im Gewerbepark Lonza einzubrechen. Neben dem Geld aus den Geldspielautomaten stahlen die Täter auch das Bargeld aus den Bedienungsgeldbeuteln. Die Einbrecher kamen über den Balkon zum Objekt und brachen dort die Holzvertäfelung eines Fensters weg, so dass sie in die Räumlichkeiten kamen. Drinnen hebelten sie mehrere Geldspielautomaten auf und entwendeten aus den Geldbehältern das Bargeld. Außerdem fanden die Täter zwei Bedienungsgeldbeutel, woraus sie ebenso das Bargeld mitnahmen. Während der Diebstahlsschaden im vierstelligen Bereich liegt, wurde durch die Einbrecher ein Schaden am Gebäude und an den Automaten in Höhe von ca. 10000 Euro verursacht. Die Tatzeit kann auf Dienstagabend um 22:00 Uhr eingegrenzt werden. Die EG Einbruch (Kontakt 07741 8316-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell