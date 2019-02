Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen. Auseinandersetzung auf dem Parkplatz endet mit drei leicht Verletzten

Freiburg (ots)

Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung am Mittwochnachmittag zwischen einem Pärchen und einem 45 Jahre alten Mann bezüglich der Wartezeit an der Kasse eines Discounters in Efringen-Kirchen, ging der Mann dem Pärchen anschließend hinterher und provozierte diese im Ausgangsbereich. In bedrohlicher Haltung soll er die beiden beleidigt und immer wieder mit den Fingern gegen den Körper der Frau gestoßen haben. Da diese ein Kind auf dem Arm hielt und die Situation ihr Angst machte, schlug sie den 45-jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht. Daraufhin ging dieser auf die Frau los. Ihr Begleiter ging dazwischen und es entwickelte sich ein Gerangel, bei welchem der angreifende Mann zu Boden ging. Das Pärchen lief weiter in Richtung Auto, wohin ihnen der 45-jährige wutentbrannt folgte und er mit der Faust auf den Mann einschlug. Dieser wurde dabei im Gesicht verletzt. Das Handgemenge konnte durch die hinzueilenden Personen beendet werden. Der Rettungsdienst versorgte die leichten Verletzungen vor Ort. Das Kind blieb unverletzt. Das Polizeirevier Weil am Rhein ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung.

