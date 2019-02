Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Sperrmüll in Brand gesetzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Im Bereich der Schildgasse brannte am Mittwoch gegen Mitternacht zur Abfuhr bereitgestellter Sperrmüll. Hierbei handelte es sich um ein Sofa und weiteres Mobiliar. Durch den Brand wurde ebenfalls eine Werbetafel in Mitleidenschaft gezogen. An dieser entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro. Wie es zu dem Brand kam ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623/7404-0, sucht Zeugen.

