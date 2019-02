Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Trickdiebstahl am Parkscheinautomaten - Zeugensuche

Ein Mann wurde am Mittwochmittag an einem Parkscheinautomaten am Oberrheinplatz bestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde er beim Einwerfen von Münzen in den Automaten am Arm gezogen und so abgelenkt. Hierbei muss dem Täter der Griff in die Geldbörse gelungen sein und es wurde sämtliche Scheingeld herausgenommen. Der Dieb war etwa 165cm groß, kurze schwarze Haare, Dreitagebart. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue Jacke und eine schwarze Jeans. Hinweise bitte an der Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623/7404-0.

