Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Dieb wird handgreiflich - Ladendetektivin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leicht verletzt wurde ein Ladendetektivin am Mittwochmittag in einem Einkaufsmarkt in Karsau. Sie beobachtete einen Mann, der eine Flasche aus der Auslage nahm und diese in eine Jacke einwickelte. Beim Verlassen des Marktes wurde der Dieb angesprochen. Hiernach schlug er der Frau gegen die Schulter und rannte davon. Der Dieb war etwa 180cm groß, schlank, schwarzer Vollbart, schwarze Haare. Er trug eine schwarze Baseball-Cap und eine schwarze Lederjacke. Weiterhin hatte er eine Brille mit auffällig dickem Gestell auf. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623/7404-0, sucht Zeugen, die Angaben zum Täter machen können.

