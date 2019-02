Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Motorroller gerät in Brand - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Freiburg (ots)

Ein abgestellter Motorroller ist am Mittwochnachmittag in der Kappelgaß in Brand geraten. Hintergrund ist vermutlich eine technische Ursache. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr aus Steinen-Hägelberg konnte ein Übergreifen auf ein Gebäude verhindert werden. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und 13 Einsatzkräften am Brandort.

Kj

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell