POL-FR: Murg: Hund bringt Radfahrer zu Fall - Radler und Hundehalterin leicht verletzt - Zeugensuche!

Ein Hund hat am Mittwoch in Murg einen Fahrradfahrer zu Fall gebracht, der sich verletzte. Sein Fahrrad prallte noch gegen das Bein der Hundehalterin, so dass auch diese leichte Verletzungen davontrug. Zum Verkehrsunfall kam es gegen 16:50 Uhr auf dem Murger Weg, als drei Hunde, zwei davon waren nicht angeleint, von ihren Besitzern ausgeführt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lief ein Hund in die Fahrlinie des 57-jährigen Fahrradfahrers, der sich aus westlicher Richtung genähert hatte, wodurch es zum Zusammenstoß kam und der Radfahrer stürzte. Durch den Sturz berührte das Fahrrad das Bein einer 51 Jahre alten Frau, deren Hund ins Rad gerannt war. Sowohl der Radler als auch die Hundehalterin verletzten sich leicht. Der Radfahrer kam mit dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Hund erlitt eine kleine Schnittwunde am Kopf. Die Polizei sucht nach einer weiteren Hundehalterin als Zeugin, die mit den zwei anderen Hunden dort war. Diese wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8963-0, zu melden.

