Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsche Flohmarktaufkäufer unterwegs

Braunschweig (ots)

13.02.2019, 13.30 Uhr Braunschweig, Rüningen

Die Gutgläubigkeit älterer Menschen nutzte ein angeblicher Flohmarktaufkäufer zu einem Diebstahl.

Das 88-jährige Ehepaar ließen am Mittwochmittag einen 25-35 Jahre alten, ungefähr 170 bis 175 cm großen Mann in ihre Wohnung. Der hatte behauptet, Gegenstände für den Flohmarkt aufkaufen zu wollen. Im Keller ließ sich der Unbekannte, der hochdeutsch sprach und eine dunkle Mütze trug, einen Kühlschrank zeigen. Nach Kaufinteresse ließ der Verdächtige das Ehepaar im Keller warten und nutzte den Moment, um eine Schmuckschatulle zu entwenden.

Als der Täter nicht zurück in den Keller kam, wurde das Ehepaar misstrauisch und entdeckte den Diebstahl.

Ähnlich erging es einem Paar im Alter von 78 und 79 Jahren Donnerstag der Vorwoche. Unter dem gleichen Vorwand gelangte hier ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus. Auch hier hatte der Täter das Ehepaar zuerst in den Keller und dann in einen anderen Raum gelotst. Er nutzte einen unbeobachteten Moment, um eine Schmuckschatulle samt Inhalt zu entwenden und unerkannt zu entkommen.

Der Wert des Diebesgutes aus beiden Taten liegt bei mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei rät dringend dazu, unbekannte Personen, die Kaufinteresse an unbestimmten Dingen vorgaukeln, nicht in die Wohnung zu bitten und Fremden an der Haustür gegenüber misstrauisch zu sein.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell