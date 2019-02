Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrüche im östlichen Ringgebiet

Braunschweig (ots)

13.02.2019, 09.55 - 14.00 Uhr Braunschweig, Freytagstraße und Nußbergstraße

Die Abwesenheit der Wohnungsinhaber nutzten unbekannte Täter zu drei Einbrüchen im östlichen Ringgebiet. Ein 48-jähriger Mann kam am Mittwochmittag von der Arbeit zurück zu seiner Wohnung in der Freytagstraße. Hier stellte er fest, dass die Wohnungstür während seiner Abwesenheit gewaltsam geöffnet worden war und verständigte die Kriminalpolizei. Unbekannte Täter hatten so die Wohnung betreten und sämtliche Räume durchsucht. Aus den verschiedenen Behältnissen entwendeten sie eine Kamera, Armbanduhren und Bargeld.

Auch die Wohnungstür der 50 und 54 Jahre alten Nachbarn im Haus war aufgebrochen worden. Hier erlangten die Täter eine Kamera, Bargeld sowie einige Schmuckstücke.

Am Abend erlebte dann ein 52-jähriger Mann eine böse Überraschung. Die Wohnungstür seiner Wohnung in der Nußbergstraße war ebenfalls während seiner Abwesenheit aufgebrochen worden.

Die unbekannten Täter durchsuchten auch hier diverse Behältnisse in sämtlichen Zimmern. Neben Herrenbekleidung erbeuteten sie eine Armbanduhr, hochwertige Messer und eine Sportwaffe.

Insgesamt liegt der Schaden aus den drei Einbrüchen bei mehreren tausend Euro.

