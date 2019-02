Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Frau zerlegt Sportwagen im Steinatal - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Unversehrt überstanden eine Frau und ihr Beifahrer einen Verkehrsunfall am Mittwoch bei Bonndorf im Steinatal. Allerdings wurde ihr gefahrener Sportwagen erheblich beschädigt. Die Frau war gegen 17:00 Uhr mit der Rennversion eines deutschen Sportwagenherstellers auf der L 159 bei der Abzweigung nach Wittlekofen ausgangs einer Rechtskurve ins Schleudern geraten und in die Leitplanke gekracht. Während die Insassen unverletzt blieben, wurden der Sportwagen und die Leitplanke erheblich beschädigt. Vorsichtigen Schätzungen nach liegt der Schaden allein am Sportwagen bei mindestens 35000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg diesen.

