Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Einbruch in Einkaufsmarkt - Zigaretten gestohlen

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde in einen Einkaufsmarkt in Grafenhausen eingebrochen und Zigaretten gestohlen. Die Tat wurde am Donnerstag gegen 04:00 Uhr von einem Zulieferer entdeckt. Die Schiebetüre des Geschäftes stand einen Spalt breit offen. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte die Türe aufgehebelt. Anschließend betraten sie die Räumlichkeiten, brachen eine weitere Türe auf und entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl von Zigarettenstangen. Auch die Spinte in den Personalräumen wurden geöffnet. Der Polizeiposten Bonndorf hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer in der Zeit von Mittwoch, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 04:00 Uhr, in Grafenhausen verdächtige Feststellungen gemacht hat, wird gebeten, diese unter der Telefonnummer 07703 9325-0 zu melden.

