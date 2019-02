Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Schwarzer Alfa angefahren

Denzlingen: Eigentümer von blauem Mountainbike gesucht

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Waldkirch: Schwarzer Alfa angefahren

Eine Autofahrerin stellte ihren Wagen am Mittwochmorgen, zwischen 08:30 und 09:00 Uhr, auf der unteren Parkebene des REWE Marktes in der Mauermattenstraße ab. Als sie zu ihrem schwarzen Alfa Romeo Giulietta zurückkam, bemerkte sie, dass wohl ein anderes Auto ihren Wagen hinten links gestreift hatte. Leider hat sich weder bei ihr, noch bei der Polizei jemand für den Schaden verantwortlich gezeigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro. Sie Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zur Klärung dieser Verkehrsunfallflucht. Telefon: 07681/4074-0.

Denzlingen: Eigentümer von blauem Mountainbike gesucht

Eine Polizeistreife stoppte am späten Mittwochabend nach kurzer Verfolgung in Denzlingen einen Fahrradfahrer, der ihr zunächst wohl entwischen wollte. Schnell stellte sich heraus, dass möglicherweise die Eigentumsverhältnisse seines Fahrrades die Ursache gewesen sein könnten. Eine schlüssige Erklärung, wem dieses gehört, konnte der junge Mann, den die Polizei kennt, nicht geben. Das ältere, blaue Mountainbike mit der Aufschrift "Kona Fire Mountain" stammt möglicherweise aus einem Diebstahl, der auch schon länger zurück liegen könnte. Wer Hinweise auf die Eigentumsverhältnisse dieses Fahrrades geben kann, möge sich mit der Polizei Denzlingen in Verbindung setzen. Telefon: 07666/9383-0.

rb / wr

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell