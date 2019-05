POL-ME: Brand in einem städtischen Gebäude - Ratingen - 1905150

Polizei Mettmann

Am Samstagabend des 25.05.2019, gegen 20.00 Uhr, wurde ein als Lagerraum genutztes Büro in einem städtischen Gebäude auf der Speestraße im Ortsteil Lintorf in Brand gesetzt.

Zu dem Zeitpunkt beobachtete eine Zeugin eine Gruppe Jugendlicher, die sich im Bereich des Brandortes mit einem auffällig übergroßen Musikrekorder aufgehalten haben. Kurz darauf entzündete die Gruppe augenscheinlich einen Stapel Zeitungen bzw. Prospekte und warf diesen durch ein auf Kipp stehendes Fenster des im Erdgeschoss befindlichen Büros.

Der zur Tatzeit im Gebäude befindliche 61jährige Hausmeister erlitt beim Betreten des Raumes eine Rauchgasvergiftung und wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Düsseldorfer Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter bislang nicht gefasst werden.

Zeugen des Vorfalls, die zu diesem Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Ratingen, Tel.: 02104/982-6210, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

