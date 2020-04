POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 30.04.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Westoverledingen - Gefährdung des Straßenverkehrs

Westoverledingen - Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw kam es am gestrigen Nachmittag gegen 17:30 Uhr in der Straße "Patersweg-Süd". Ein 51-jähriger Mann aus Westoverledingen befuhr mit einem VW den Patersweg-Süd und beabsichtigte zunächst nach links in die Ihrener Straße abzubiegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen setzte der 51-Jährige dann jedoch den Rückwärtsgang ein und übersah dabei einen Pkw, Seat, der sich wartend hinter dem VW befand. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein geringer Frontschaden bei dem Seat. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkohol bei dem 51-jährigen aus Westoverledingen fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,2 Promille. Eine Blutprobe wurde veranlasst und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Er darf nun bis auf Weiteres keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge führen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Emden - Zu einer Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte kam es am gestrigen Nachmittag gegen 16:30 Uhr in der Hansastraße. Zuvor hatte eine Passantin der Polizei gemeldet, dass eine männliche Person einen Pkw auf einem Parkplatz in der Hansastraße beschädigen würde. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass ein 34-Jähriger aus Emden mit seinem Kopf gegen einen Pkw, Audi schlug und dadurch einen Schaden im hinteren Bereich des Fahrzeuges verursachte. Der Grund hierfür ist bislang unklar. Der alkoholisierte Emder zeigte sich gegenüber den Beamten aggressiv, beleidigte sie fortlaufend und trat nach ihnen. Gegen den 34-Jährigen wurde Reizgas eingesetzt. Er wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen. Die Beamten blieben unverletzt. Gegen den Emder wird nun ermittelt.

Emden - Fahrraddieb mit Marihuana erwischt

Emden - In der heutigen Nacht gegen 01:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Emden einen 29-Jährigen aus Emden, der mit einem Fahrrad die Hermann-Allmers-Straße entlangfuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Fahrrad zur Sachfahndung ausgeschrieben war und bereits im Februar aus einem Hausflur in der Großen Straße entwendet wurde. Weiterhin konnten die Beamten eine geringe Menge Marihuana bei dem Emder auffinden und sicherstellen. Das Fahrrad wurde ebenfalls sichergestellt. Gegen den 29-Jährigen wird nun ermittelt.

