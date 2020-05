Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: mehrere Personen gehen auf offener Straße aufeinander los

Ludwigsburg (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Waldenbuch gegen sieben Tatverdächtige, die am Sonntag gegen 20.00 Uhr in der Stuttgarter Straße in Waldenbuch aneinander gerieten und aufeinander los gingen. Zunächst sei es zu einem Streit zwischen einer 38 Jahre alten Frau und einem 31-Jährigen gekommen. Im Zuge dieser Auseinandersetzung habe die Frau ihren Kontrahenten geschlagen. Daraufhin kam ihr vermutlich ein 39 Jahre alter Mann zur Hilfe und habe mit einem Klappstuhl auf den 31-Jährigen und dessen vier 19, 26, 27 und 45 Jahre alte Unterstützer eingeschlagen. Diese fünf Personen bewaffneten sich dann mutmaßlich ebenfalls mit Klappstühlen und einem Stock. Im weiteren Verlauf schlugen die beiden konkurrierenden Parteien aufeinander ein. Alle sieben Personen erlitten leichte Verletzungen. Der 39-Jährige musste durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der 38 Jahre alte Frau und dem 39-Jährigen sowie dem 19-Jährigen und dem 45 Jahre alten Mann handelt es sich um Nachbarn. Bislang ist der Grund des Streits nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell