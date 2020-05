Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen-Hirschlanden: Hausstreit endet in Psychiatrie

Polizeibeamte des Polizeireviers Ditzingen wurden am Samstag gegen 20:55 Uhr in eine Wohnung nach Ditzingen gerufen, nachdem ein Streit zwischen einem 42-Jährigen und einer 32-Jährigen in einer Körperverletzung endete. In der gemeinsamen Wohnung trafen die Beamten auf den augenscheinlich angetrunkenen und verwirrten Mann. Nachdem ihm ein Wohnungsverweis ausgesprochen worden war, kooperierte der 42-Jährige zunächst, um sich dann in der Folge vor dem Haus mit den Beamten anzulegen. So beleidigte er sie mit mehreren Kraftausdrücken und bedrohte einen 63-jährigen Nachbarn. Da sich der Tatverdächtige offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und zu flüchten versuchte, musste er durch die Beamten überwältigt und mit Handschließen gefesselt werden. Dabei mussten sie sich weitere Beleidigungen anhören. Beim Polizeirevier zerbrach er zunächst ein aufgesetztes Spuckschutzschild. Während der anschließenden Fahrt zu einer psychiatrischen Einrichtung bedrohte er die Polizisten und versuchte einen von ihnen zu beißen. Er wurde letztlich an Händen und Füßen gefesselt in ärztliche Obhut überstellt.

L1141 / Korntal-Münchingen: Unfall auf der Westumgehung

Auf der Landesstraße 1141 kam es am Sonntag gegen 12:50 Uhr auf der Westumgehung von Korntal-Münchingen zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich mit der Kreisstraße 1656. Vermutlich übersah ein 76-Jähriger die rote Ampel und es kam zum Unfall mit einer 46-Jährigen in ihrem Skoda, die gerade aus Richtung der Kreisstraße in die Kreuzung eingefahren war. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt und es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 11.500 Euro. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme im Kreuzungsbereich kam es zeitweilig zur Behinderung des Verkehrs.

