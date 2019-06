Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stevede, Rollerfahrer nach Unfall schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Am 13.06.19, 17:20 Uhr fuhr ein 55-jähriger Rollerfahrer aus Gescher die Straße Stevede in Richtung Maria Veen. Ausgangs einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Roller, stürzte, kam von der Fahrbahn ab und landete schließlich im Straßengraben. Bei dem Unfall wurde der Rollerfahrer schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

