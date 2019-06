Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen - Brand einer Lagerhalle

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 14.06.2019, 00.27 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in Lüdinghausen, Aldenhövel, gemeldet. Bei dem betroffenen Objekt handelt es sich um eine Lagerhalle. Die Löscharbeiten dauern an. Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache und Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

