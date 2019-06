Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bergfeldstraße/ Postmitarbeiter spricht beim Verkehrskommissariat vor

Coesfeld (ots)

Der Postmitarbeiter, der am Mittwoch (12. Juni) beim Abbiegen ein radfahrendes Mädchen zu Fall gebracht hatte, hat in Anbetracht der Presseveröffentlichung beim Verkehrskommissariat vorgesprochen. Im Starkregen hatte er das Mädchen übersehen. Eine Beschädigung des Fahrrades hatte er nicht bemerkt. Jetzt wird die Staatsanwaltschaft über das möglicherweise strafbare Vorliegen einer Unfallflucht entscheiden.

Ursprungsmeldung: Dülmen, Bergfeldstraße/ Postauto erfasst Radfahrerin

Coesfeld Die Polizei bittet den Fahrer eines Postautos, das am Mittwoch (12. Juni) gegen 13.30 Uhr auf der Bergfeldstraße in Dülmen eine 12-jährige Radfahrerin erfasst hatte, sich zu melden. Der Fahrer wollte in eine Zufahrt abbiegen und übersah dabei die Schülerin. Die junge Dülmenerin prallte auf den Lenker ihres Rades. Der Postzusteller fragte die Zwölfjährige, ob sie verletzt sei. Dann setzte er seine Fahrt fort, ohne seine Personalien hinterlassen zu haben. Das Fahrrad wurde beim Zusammenstoß beschädigt. Die Mutter des Mädchens hat jetzt Strafantrag gestellt. Hinweise: 02594/7930

