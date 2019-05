Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Elektrofachmarkt - Täter flüchten unerkannt

Siegen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 02:00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in einen Elektrofachmarkt im Sieghütter Hauptweg ein. Mit einem Stein zertrümmerten sie eine Glasscheibe und gelangten so in den Verkaufsraum. Nach ersten Erkenntnissen wurden Smartphones und Laptops erbeutet. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Siegen zu melden.

