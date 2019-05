Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Supermarkt gescheitert - Zeuge beobachtet den Täter

Wilnsdorf (OT Rudersdorf) (ots)

In der Nacht zu Montag, gegen 02:00 Uhr, versuchte ein noch unbekannter Mann in einen Supermarkt in Wilnsdorf-Rudersdorf einzubrechen. Beim Aufhebeln der Eingangstüre wurde er von einem 51-Jährigem aus der Nachbarschaft beobachtet. Ohne in den Markt einzudringen verließ der circa 25-jährige, dunkel gekleidete Täter den Tatort und flüchtet.

