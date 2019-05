Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Laterne auf dem Markplatz in Bad Berleburg beschädigt - Unfallverursacher ermittelt

Bad Berleburg (ots)

Bereits am Sonntag, 12.05.2019, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer beim Rückwärtsfahren eine Straßenlaterne auf dem Marktplatz in Bad Berleburg. Es entstand ein Sachschaden von circa 2000,- Euro. Ein Zeuge hatte lediglich beobachtet, dass das Verursacherfahrzeug vermutlich ein blauer Land Rover mit Rechtslenkung war. Jetzt griff der Sachbearbeiter des Verkehrskommissariates in Bad Berleburg tief in die Trickkiste seiner polizeilichen Möglichkeiten. In den Datenbeständen des Kraftfahrtbundesamtes konnten ungefähr 200 in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Hochsauerland zugelassene Fahrzeuge ermittelt werden, auf die die Beschreibung "blauer Land Rover" zutraf. Sollte einer davon auch ein Rechtslenker sein? Nun ist es dem Gespür der Beamten der Wache Bad Berleburg zu verdanken, dass solch ein Fahrzeug bekannt war. Als letztes Puzzelstück konnten die Beamten anhand der Schäden am Land Rover herausfinden, dass es sich um das Verursacherfahrzeug handelte und ein 40-jähriger Bad Berleburger der Unfallverursacher war.

