POL-SI: Zwei BMW zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Wilnsdorf - Siegen (ots)

Im ersten Fall wurde in der Zeit vom 15.05. bis 17.05.2019 in Wilnsdorf in der Straße "Auf der Hühnerbalz" ein weißer BMW, Typ Z4, zerkratzt. Sachschaden circa 1000,- Euro

Im zweiten Fall wurde in der Zeit vom 16.05. bis 17.05.2019 in Siegen, in der Spandauer Straße ein blauer BMW zerkratzt, Sachschaden circa 3000,- Euro.

In beiden Fällen sucht die Polizei in Siegen Hinweise um die Täter zu ermitteln. Telefon 0271-7099-0

