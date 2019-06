Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Unbekannte beschädigen Zaun

Melle (ots)

In der Straße Herrenteich machten sich Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (16 Uhr) und Montagnachmittag (15 Uhr) an dem Grundstückszaun eines Autohauses zu schaffen. Der oder die Täter versuchten an der Zufahrt zum TÜV ein Element aus der Verankerung zu hebeln, um vermutlich dadurch auf das Betriebsgelände zu gelangen. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05422/920600 entgegengenommen.

