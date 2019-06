Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Autofahrerin nach Unfall leicht verletzt - Silberner Audi flüchtet

Bissendorf (ots)

Bei einem Unfall auf der Georgsmarienhütter Straße wurde am Montagmorgen eine 23 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt. Die junge Frau war gegen 07 Uhr in Richtung Bissendorf unterwegs, als ihr in einer Rechtskurve ein silberner Audi auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Die 23-Jährige wich aus und geriet nach links von der Straße ab. Sie durchfuhr einen Graben und kam schließlich einige Meter weiter zum Stillstand. Durch den Unfall erlitt sie leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem schwarzen VW Passat entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Unfallverursacher, der vermutlich mit einem Audi A6 unterwegs war, setzte unterdessen seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte und die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, sich unter der Rufnummer 05422/920600 zu melden.

