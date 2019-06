Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Gewerbegebiet

Osnabrück (ots)

Ein Schuhgeschäft in der Straße Am Tie, erhielt in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag ungebetenen Besuch. Einbrecher hebelten zwischen 15.30 Uhr (Samstag) und 12.30 Uhr (Sonntag) ein Fenster auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu einem Büro. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten, stahlen ein Aufbewahrungsbehältnis und flüchteten unerkannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/2115 oder 327-3203.

