Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Diebstahl eines Radladers

Bohmte (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Montagmorgen einen Radlader aus dem Sackgassenbereich der Straße In der Hegge gestohlen. Vermutlich mehrere Täter schoben das gelb/schwarze Fahrzeug der Marke Giant, Modell V452T X-tra, offenbar auf einen Tieflader und dann transportiert es dann ab. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bohmte unter der Telefonnummer 05471/9710 entgegen.

