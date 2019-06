Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verwirrte Person parkte vor Polizeieinfahrt

Osnabrück (ots)

Ungewöhnlichen Besuch hat am späten Sonntagabend die Polizeiwache am Kollegienwall bekommen. Als ein Streifenwagen gegen 17.45 Uhr auf den Innenhof fahren wollte, versperrte ein im Einfahrtsbereich mit laufendem Motor abgestellter VW Golf die Zufahrt. Unmittelbar zuvor hatten die Kollegen in der Wache beobachtet, wie der Fahrer aus dem Auto gestiegen und auf den menschenleeren Hof gegangen war und dort mit erhobenen Armen und geballten Fäusten nach jemandem gerufen hatte. Der Unbekannte wurde von den Kollegen angesprochen und machte einen verwirrten und aggressiven Eindruck. Zum Grund der Anwesenheit befragt erklärte die Person, den Mann mit dem Schnurrbart sprechen zu wollen. Als er die Auskunft bekam, dass derzeit niemand im Dienst sei, der einen Schnurrbart trägt, ging der Mann wieder zu seinem Auto und wollte offensichtlich wieder wegfahren. Dazu kam es allerdings nicht mehr. Ein bei dem 29-jährigen Osnabrücker durchgeführter Drogentest ergab, dass er unter dem Einfluss von Cannabisprodukten stand. Letztendlich gab die Person zu, Marihuanakonsument zu sein. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

