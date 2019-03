Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Pkw mit Straßenbahn zusammengestoßen

Mannheim (ots)

Am Mittwoch, gegen 16.25 Uhr, wollte ein Pkw-Fahrer die "verlängerten Planken" an der Kreuzung E 1 / E 2 überqueren und übersah hierbei eine von rechts kommende vorfahrtsberechtigte Straßenbahn der Linie 2, die in Richtung Rheinstraße fuhr und stieß mit dieser zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford Fiesta um die eigene Achse gedreht. Der 15-jährige Mitfahrer im Pkw wurde hierbei leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Straßenbahn wurde im Frontbereich ebenfalls erheblich beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 20.000 EUR geschätzt. Die Fahrbahn musste großflächig von Glassplittern gereinigt werden. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis 17.45 Uhr an. Der Straßenbahnverkehr war in dieser Zeit beeinträchtigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Fühnrungs- Lagezentrum

Ulrich Auer

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell