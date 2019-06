Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallfluchten im Stadtgebiet

Osnabrück (ots)

Am Wochenende kam es im Stadtgebiet zu mehreren Unfallfluchten. In der Alfred-Delp-Straße wurde zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag ein auf dem Parkstreifen abgestellter schwarzer Fiat 500 erheblich beschädigt. Möglicherweise wurde der Kleinwagen von einem Lkw oder Bus im Vorbeifahren touchiert. Ein zweiter Vorfall ereignete sich am Sonntagvormittag an der Ecke Petersburger Wall/Johannisstraße. Der Fahrer eines roten Autos (eventuell ein Nissan Micra) war gegen 11.10 Uhr auf dem Petersburger Wall in Richtung OsnabrückHalle unterwegs, fuhr dann an der Ecke zur Johannisstraße auf den Linksabbiegerfahrstreifen und wollte in der Folge wenden, um wieder in Richtung Hbf zu fahren. Der Unbekannte zog für den Wendevorgang auf dem Abbiegefahrstreifen ein wenig nach rechts und stieß dabei fast mit einem dort fahrenden grauen VW Golf zusammen. Dessen Fahrer lenkte reflexartig ebenfalls nach rechts herüber und touchierte dabei einen neben sich befindlichen blauen Hyundai Tucson. Der Unfallverursacher wendete in der Folge, fuhr in Richtung Bahnhof davon und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden. Die dritte Unfallflucht wurde durch eine unbekannte Fußgängerin am Sonntagnachmittag in der Stüvestraße begangen. Ein grauer Opel Insignia fuhr gegen 16.40 Uhr auf ein graues Audi Cabriot auf, dessen Fahrer an der Ampel zur Hasemauer angehalten hatte, um einer Fußgängerin das Queren der Straße zu ermöglichen. Unklar ist, ob die unbekannte Frau "bei Rot" über die Straße gegangen ist. Die Fußgängerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne zuvor ihre Personalien angegeben zu haben. Zeugen und Hinweisgeber zu den Unfallfluchten werden gebeten, sich bei der Osnabrücker Polizei zu melden. Telefon: 0541/327-2215.

