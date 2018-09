POL-OG: Gaggenau - Zu Fuß verfolgt

Gaggenau (ots) - Ein 37-Jähriger wurde am Montagnachmittag bei einem Ladendiebstahl in der Theodor-Bergmann-Straße ertappt. Im Bereich der Kassen eines dortigen Supermarktes entwendete der Mann offenbar gegen 15:30 Uhr Tabakwaren und passierte im Anschluss die Kassen, ohne die Waren zu bezahlen. Ein Angestellter des Marktes wollte den Mann daraufhin zur Rede stellen, was dieser jedoch ignorierte und seinen Weg einfach fortsetzte. Über die August-Schneider-Straße, Klehe- und Rommelstraße führte der Weg bis in die Hauptstraße. Dort konnte der Mittdreißiger überwältigt werden. Die kurz danach eingetroffenen Beamten des Polizeireviers Gaggenau konnten bei einer Durchsuchung Alkoholika auffinden, deren Herkunft noch geklärt werden muss. Da der Mann bei der mutmaßlichen Tat ein Taschenmesser griffbereit mit sich führte, erwartet ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell