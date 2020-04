Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Einbruch in Wohnung

Altkreis Aurich (ots)

Großefehn - Einbruch in Wohnung: In der Nacht zu Donnerstag, 30.04.2020, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in Spetzerfehn, Hauptwieke Nord, ein. Die Täter hatten ein auf Kipp stehendes Fenster aufgehebelt und waren dadurch in die Wohnung eingestiegen. Sie entwendeten eine Geldbörse mit den üblichen persönlichen Papieren ( einschließlich Bargeld ). Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

