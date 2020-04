Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Norden/Wittmund - Betrüger am Telefon

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich/Norden/Wittmund - Betrüger am Telefon: In zurückliegender Zeit häufen sich wieder die dubiosen Telefonanrufe von falschen Polizeibeamten bei Bürgerinnen und Bürgern. Die Betrüger erwecken den Eindruck von seriösen und besorgten Polizisten und Polizistinnen. Angerufene Personen sollen durch die Anrufe dazu gebracht werden, Bargeld oder Wertsachen zur Sicherheit an die Polizei zu übergeben. Neuerdings wird auch dazu aufgerufen, Geld auf ein angebliches Sicherheitskonto zu überweisen oder die EC-Karte mit PIN auszuhändigen. Auch nehmen die angeblichen Gewinne aus Preisausschreiben am Telefon wieder zu. Die Polizei warnt vor diesen Anrufen. Bei keinem Preisausschreiben muss vorher Geld überwiesen werden, um einen Gewinn zu erhalten. Und die Polizei fragt niemals nach Vermögen, lässt sich dieses niemals aushändigen oder überweisen. Bleiben Sie kritisch und informieren Sie umgehend Ihre Polizei, sollten Sie derartige Anrufe erhalten. Warnen Sie auch bitte Ihre Angehörigen über diese Machenschaften.

