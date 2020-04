Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Kradfahrer gestürzt

Landkreis Wittmund (ots)

Esens - Kradfahrer gestürzt: In Bensersiel kam es am Montag, 27.04.2020, gegen 15.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Motorradfahrer befuhr mit seiner Piaggio Shiver die Straße Am Hafen und wollte auf die Hauptstraße einbiegen. Dabei sah er ein Kind, dass in seine Richtung und lief und vermutlich seine Fahrbahn kreuzen wollte. Der 40-jährige bremste daher sein Fahrzeug stark ab und kam dadurch zu Fall. Er verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Esens, 04971/92718110, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell