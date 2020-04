Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum - Waffen sichergestellt Krummhörn - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Altkreis Norden (ots)

Dornum - Waffen sichergestellt: In Dornum gab es am Dienstag, 28.04.2020, eine Durchsuchung durch die Polizei nach Schusswaffen. Der Naturschutzbehörde war mitgeteilt worden, dass es im Bereich der Straße Coldehörn mehrere tote Saatkrähen gebe. Eine Überprüfung bestätigte dies und Befragungen ergaben Hinweise zu einem Wohnhaus, aus dem geschossenen worden war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich erließ das zuständige Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss, der am Dienstag vollzogen wurde. In dem betreffenden Wohnhaus, das von mehreren Personen bewohnt wird, wurden sechs Schusswaffen vorgefunden und sichergestellt. Dabei handelte es sich um fünf Gewehre und eine Pistole sowie diverse Munition. Ein sogenannter Waffenschein konnte von den angetroffenen Personen nicht vorgelegt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an.

Krummhörn - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr: Auf der Neu-Etumer Straße kam es in der Krummhörn am Dienstag, 28.04.2020, gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei stießen ein VW Tiguan und ein Renault Megane im Begegnungsverkehr aus bisher nicht geklärten Gründen zusammen. Durch den Unfall wurde zum Glück niemand verletzt, der Gesamtschaden ist jedoch hoch, geschätzt ca. 12.000,- EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, 04931/9210, zu melden.

