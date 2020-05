Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gartenhausaufbrüche in Gärtringen; Unfallflucht in Gärtringen

Ludwigsburg (ots)

Gärtringen: Einbrecher in Kleingartenverein unterwegs

Ein bislang unbekannter Täter suchte zwischen Samstag 23:00 Uhr und Sonntag 10:00 Uhr einen Kleingartenverein im Rößeweg in Gärtringen auf. Der Unbekannte hatte es dort auf insgesamt vier Gartenhäuser abgesehen. Über gewaltsam geöffnete Fensterläden, eingeschlagene oder aufgehebelte Fenster gelangte der Täter in die Objekte. Anschließend ließ er nach bisherigen Erkenntnissen aus einem der Gartenhäuser Essen und eine Handlampe mitgehen. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf eine dreistellige Summe geschätzt. Zeugen, die im besagten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim Polizeiposten Gärtringen unter der Tel. 07034 2539-0.

Gärtringen: Unfallflucht auf Schlachthof-Parkplatz

Nach einer Unfallflucht, die am Samstag in der Riedbrunnenstraße in Gärtringen verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß auf noch ungeklärte Art und Weise gegen einen Ford Focus, der zwischen 01:50 Uhr und 10:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Schlachthofes abgestellt war. Hierdurch wurde am geparkten Fahrzeug der Heckbereich in einer Höhe von rund 2.000 Euro beschädigt. Ohne sich im Anschluss um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, suchte der Unbekannte das Weite. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell