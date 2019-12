Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Bad Pyrmont (ots)

Am Freitag (13.12.), in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 08:35 Uhr, ist es an der Bahnhofskreuzung der Lügder Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem die Lichtzeichenanlage beschädigt worden ist. Aufgrund des Schadensbildes könnte ein Lkw mit entsprechendem Aufbau dafür in Frage kommen. Dieser wird die Lügder Straße in Richtung Lügde befahren und gegen die Lichtzeichenanlage gefahren sein. Der Sachschaden hält sich in Grenzen. Dennoch bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Verkehrsunfall machen können, sich bei der Polizei zu melden.

