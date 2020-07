Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachschaden an Schaukasten - Scheibe eingeschlagen

Bernkastel-Kues (ots)

Am 30.06.2020 wurde in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 22:15 Uhr in der Straße Hinterm Graben in Bernkastel-Kues die Scheibe eines an einer Hauswand angebrachten Schaukastens eingeschlagen. Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch oder per E-Mail an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.

