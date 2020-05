Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bohrhammer aus Baucontainer entwendet - Süßigkeiten aus Kiosk gestohlen

Fulda (ots)

Bohrhammer aus Baucontainer entwendet

Fulda - In der Nacht zu Mittwoch (20.05.) brachen Unbekannte in der Schlossstraße einen Baucontainer auf und entwendet daraus einen Bohrhammer der Marke "Bosch" samt Zubehör im Wert von rund 600 Euro. Der Container ist für Bauarbeiten vor der Stadtwache abgestellt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Süßigkeiten aus Kiosk gestohlen

Fulda - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Donnerstag (21.05.) Süßigkeiten in geringem Wert aus einem Kiosk in der Kurfürstenstraße. Um an das Diebesgut zu gelangen hebelten die Täter ein dortiges Gitterfenster auf. Der verursachte Schaden beträgt rund 300 Euro.

