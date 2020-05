Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Kradfahrer verunfallt, leichtverletzt!

Eine leichtverletzte Person und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch, dem 20.05.20, gg. 15.30 Uhr in Eichenzell in der Fuldaer Str. 26 in Höhe dortiger Tankstelle.

Ein 29-jähriger Mann aus Fulda wollte mit seinem PKW, einem BMW, in Eichenzell, Fuldaer Str. 26 von dem dortigen Tankstellengelände nach links auf die Fuldaer Straße einbiegen um weiter in Richtung Eichenzell Ortsmitte zu fahren. Beim Linkseinbiegen jedoch übersah der 29-Jährige einen auf der Fuldaer Straße aus Richtung Ortsmitte Eichenzell in Richtung Bronnzell fahrenden Kradfahrer. Der Kradfahrer, ein 36-jähriger Mann aus Hosenfeld, konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall stürzte der 36-Jährige mit seinem Krad, einer Suzuki GSX, zu Boden. Der Kradfahrer hatte Glück im Unglück. Durch den Sturz zu Boden verletzte er sich glücklicherweise nur leicht in Form von multiplen Prellungen und wurde durch einen Krankenwagen vorsorglich zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW des Unfallverursachers und auch das Kraftrad wurden beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2500,- Euro.

Verkehrsunfall - 6000,- Euro Sachschaden

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch, dem 20.05.2020, gg. 16.15 Uhr in Fulda in der Maberzeller Str. Höhe Hausnr. 33.

Ein 57-jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem LKW bis 3,5 t, einem Daimler Sprinter, die Maberzeller Str. aus Fahrtrichtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Maberzell. In der Maberzeller Str. in Höhe einer Tankstelle bemerkte der 57-Jährige zu spät, dass der vorausfahrende Verkehr aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 57-Jährige fuhr auf den vorausfahrenden PKW, einem VW Tiguan, auf.

Glücklicherweise wurden weder der Unfallverursacher, noch der Fahrer des VW Tiguan, ein 25-jährige Mann aus Kalbach, verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von 6000,- Euro.

gefertigt: PHK'in Schmitt, Polizeistation Fulda eingestellt: EPHK Lang, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell