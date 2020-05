Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Fulda (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 14:00 Uhr, befuhren vier Radfahrer in einer Gruppe die Bundesstraße 254, zwischen Industriegebiet West und Fulda-Maberzell. Versehentlich geriet man vom Radweg auf die Bundesstraße, so dass alle Radfahrer abbremsten, um zurück auf den Radweg zu gelangen. Der letzte der Vier, ein 59-jähriger Mann aus Fulda, bremste sein Pedelec dabei zu heftig ab, überschlug sich und stürzte zu Boden. Hierbei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum Fulda gebracht werden.

